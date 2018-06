Lazio, morto Giovanni Di Veroli. Unico ebreo romano del dopoguerra

«È venuto a mancare Giovanni Di Veroli, ex giocatore della Lazio e unico ebreo romano a giocare ad alto livello in serie A per diverse stagioni nel dopoguerra. Di Veroli iniziò la sua carriera con la squadra ebraica della Stella Azzurra per poi venir selezionato dalla Lazio con cui fa il suo esordio in campionato il 10 maggio 1953 in Lazio-Fiorentina. Con la maglia biancoceleste vince una Coppa Italia e una Coppa del Presidente della Repubblica». Così in una nota la Comunità ebraica di Roma.



«Di Veroli ha rappresentato un modello per tanti giovani della Comunità Ebraica. I valori sportivi che ha portato avanti sono stati e saranno d'ispirazione per chi vede nel calcio un sogno da raggiungere. Siamo orgogliosi che un atleta e un uomo così sia appartenuto alla nostra Comunità», Afferma Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma.

