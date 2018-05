Diritti tv, la Rai “vince” la Coppa Italia: battuta l'offerta di Mediaset

Dopo la finale Juventus-Milan si andrà avanti ancora insieme. Sarà infatti la Rai a trasmettere la Coppa Italia anche nel prossimo triennio. E' quanto si apprende dall'assemblea della Lega Serie A in corso a Roma. L'emittente di Stato, con un'offerta da 35,5 milioni di media per il triennio, ha battuto la concorrenza di Mediaset, che si è fermata a 33. Il bando include anche i diritti televisivi per la Supercoppa italiana e quelli radiofonici di entrambi i trofei.

