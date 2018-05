Diritti tv, domani l'udienza per il bando Serie A, decisione a giorni

di Redazione Sport

Sky ha ottenuto dal giudice a metà aprile l'ordinanza cautelare di sospensione del bando di Mediapro contestando, tra le altre cose, i minimi d'asta tenuti segreti e i pacchetti con eventi da 270 minuti, con telecronaca della partita, interviste e raccolta pubblicitaria a cura della società spagnola che così - questa è la tesi dell'emittente - agirebbe non da intermediario indipendente, ma da vero e proprio attore nel mercato degli operatori della comunicazione. Il giudice, col provvedimento 'provvisoriò di cui Mediapro ha chiesto il rigetto presentando nei giorni scorsi alcune memorie, ha accolto, in sostanza, le tesi dei legali di Sky secondo i quali va verificata dal punto di vista della legittimità l'aderenza del bando del gruppo spagnolo alle leggi italiane: in particolare, la legge Melandri e le recenti indicazioni dell'Antitrust. La decisione del Tribunale è attesa con un certo nervosismo dai club di Serie A che lunedì pomeriggio, intanto, a Roma si riuniranno in un'assemblea di Lega convocata inizialmente per il rinnovo delle cariche e destinata a concentrarsi, invece, sui diritti tv, un affare da oltre 3 miliardi in tre anni. Mediapro ha già versato l'anticipo di 50 milioni di euro più Iva alla Lega Serie A, ma ha subordinato la presentazione della fideiussione da 1,2 miliardi all'esito delle causa civile, annunciando che fornirà le garanzie necessarie quando potrà disporre dei diritti tv.

