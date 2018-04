Diritti tv, gelo sui club, Mediapro blocca i soldi

di Emiliano Bernardini e Salvatore Riggio

La fideiussione da un miliardo più iva non è arrivata. A poche ore dalla scadenza del pagamento dell’ultima tranche Mediapro ha premuto, invece, il tasto invio su un comunicato che non ha nulla di distensivo. Niente soldi nelle casse della Lega ma la certificazione di «avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre, integrata al pagamento dei diritti». Niente garanzia fideiussoria come molti si sarebbero aspettati ma solo un “pagheremo”. Eppure...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO