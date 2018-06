Diritti tv, i consumatori adesso chiedono aiuto alla politica

di Salvatore Riggio

A tre giorni dall’assegnazione dei diritti tv della Serie A del triennio 2018-2021, scende in campo anche la politica. La pubblicazione dei pacchetti per prodotto (e non per piattaforma) e il rischio di chiusura di una trasmissione storica come Novantesimo minuto - che ha accompagnato molte generazioni di tifosi - sta spingendo le associazioni dei consumatori a chiedere una mano al nuovo governo. È stato chiesto ufficialmente un incontro al Movimento Cinque Stelle, alla Lega e al Pd per domani proprio per cercare di affrontare, e in qualche modo risolvere, il problema. Non è andata giù nemmeno il fatto che al quarto piano di via Rosellini non abbiano accolto l’invito dei giorni scorsi dell’Antistrust e del giudice Claudio Marangoni del Tribunale di Milano a procedere per piattaforma per agevolare proprio i consumatori. Invece si è andati in direzione opposta. Inoltre c’è anche il rischio del doppio abbonamento, che non va giù alle associazioni dei consumatori. Per evitarlo bisogna vedere come sarà sfruttato il “diritto di ritrasmissione”, che consente al titolare dei diritti di girare pezzi di palinsesto col proprio marchio a un altro network. Per non parlare del timore degli appassionati del calcio di finire nel vortice del monopolio Sky, che con l’aiuto di Perform potrebbe prendere tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA