Diritti tv, l’Antitrust va in pressing sul bando di Mediapro

di Emiliano Bernardini e Salvatore Riggio

Sessanta pagine divise in 27 punti e 17 allegati, si presenta così il bando stilato da Mediapro. L'orario di pubblicazione sul proprio sito, le 23 di venerdì, ha reso ancor più complicato districarsi tra i vari pacchetti preparati dai catalani per la vendita dei diritti tv della serie A per il triennio 2018-2021. Una casualità che siano arrivati sul gong del venerdì con due giorni non lavorativi davanti? Un interrogativo che si fanno in molti. Soprattutto perché il plico va studiato e approfondito dai legali dei vari broadcaster. E margini per infilarsi nelle pieghe delle sessanta pagine ce ne sono parecchi. La prima cosa che salta all'occhio è l'assenza dei prezzi. O meglio della cifra minima che più volte è richiamata nel bando. Un'assenza che fa sì che non ci sia conformità con le linee guida stabilite dalla Legge Melandri che parla di valutazione di equilibrio in cui rientra il prezzo stesso. A proposito di costi non sono specificati neanche quelli legati alla produzione delle partite se si sceglie la soluzione chiavi in mano. E anche questo non è un dettaglio da sottovalutare perché, sempre secondo le linee guida, devono essere resi noti. Un altro elemento di difformità, forse il più evidente rispetto ai bandi precedenti, è la possibilità che una singola emittente possa comprare tutti i pacchetti. Cioè Sky puoi acquisire quelli per il digitale e internet e viceversa Mediaset può aggiudicarsi anche quelli per il satellite e internet. Inoltre, più di qualcuno ha fatto notare che un prodotto già confezionato da 270 minuti, unito ai nuovi slot orari del prossimo anno (otto diversi) in qualche modo finiscono per disegnare un vero e proprio canale in quanto tale programmazione coprirebbe l'intera giornata. Tutto materiale per l'Antitrust che si era già espressa sul divieto di realizzare un palinsesto completo. La soluzione chiavi in mano serve a favorire l'ingresso di new company non presenti attualmente su satellite o digitale? Quindi, al momento si è in una posizione di attesa. Con una sola data ultima: quella del 26 aprile. Quel giorno l'agenzia catalana dovrà presentare come garanzia la fideiussione da 1,2 miliardi di euro.



Da parte sua, Mediapro teme offerte al ribasso (da presentare entro il 21 aprile) ed è per questo che continuano a pensare al canale della Lega. In fin dei conti, in Spagna ha un partner: beInSports, che fa parte del gruppo di Al Jazeera, la tv del Qatar. Ma questa via si porta dietro lo scetticismo di molti club di serie A, tra cui Juventus, Inter e Roma. Il progetto viene infatti considerato ad alto rischio, non sostenibile in questo triennio. Un'altra strada, ma con tempi sempre lunghi, sarebbero le trattative private con i broadcaster da fare entro 60 giorni (una volta erano solo 3) e si arriverebbe, se usati tutti, al 30 giugno. Troppo a ridosso del campionato. Un rischio che nessuno può permettersi di correre.



