Diritti tv, Ligue 1 cresce del 60% con Mediapro e canale: la Serie A insegue

Mediapro e BeIn Sports hanno soffiato i diritti Tv per il calcio francese a CanalPlus. Un colpo da 1153 milioni di euro che consente alla Ligue 1 di aumentare gli introiti dei diritti televisivi casalinghi del 60%, passando da circa 738 milioni a 1153 l'anno, senza aver commercializzato tutti i pacchetti. La Serie A sarà così superata anche dal campionato francese, per gli introiti da diritti televisivi domestici, se dopo la risoluzione del contratto con Mediapro la trattativa privata che la Lega avvierà non porterà una cifra più alta nelle casse della Confindustria del pallone. Nel caso in cui la Serie A chiudesse con gli operatori ad una cifra vicina a 950 milioni di euro, avrebbe una crescita minima, vicina allo zero, avendo rispedito al mittente l'incremento del 10% offerto da Mediapro senza considerare i possibili ricavi da revenue sharing in caso di realizzazione del Canale della Lega. Uno scenario che è stato accettato dal calcio francese, che tra l'altro avrebbe chiesto meno garanzie della Serie A, come spiegato dal numero uno di Mediapro Jaume Roures: «Ci chiedono un tipo di garanzie che nessuno ci aveva mai chiesto né in Spagna, né in Francia, né per la Champions League».



© RIPRODUZIONE RISERVATA