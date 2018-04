Diritti tv, Malagò: «Mediapro ha tranquillizzato tutti. Il ct dell'Italia? Non manca troppo»

Il socio di MediaPro Jaume Roures «ci ha fatto una relazione» e «voluto tranquillizzare la Lega sull'intenzione e la volontà di rispettare gli aspetti contrattuali a prescindere dal ricorso di Sky e della sospensiva ordinata dal tribunale di Milano». Lo dice il presidente del Coni e Commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, dopo l'assemblea dei club. «Roures - aggiunge Malagò - ha confermato che la fideiussione verrà presentata il 26 aprile». Malagò fa poi il punto sull'umore dell'assemblea: «Data per garantita la parte finanziaria la parola preoccupazione è sbagliata. C'è dispiacere di non potere dire da chi e dove verranno trasmesse le partite del prossimo campionato. Ne prendiamo atto ma non dipende dalla volontà della Lega. Un canale della Lega? Non è possibile».



Per la nomina del prossimo ct della Nazionale «non manca troppo». Lo assicura il presidente del Coni e commissario della Lega Serie A Giovanni Malagò, al termine dell'assemblea dei club in via Rosellini. «Manca tanto per la scelta del nuovo ct? Non troppo», la breve risposta di Malagò.



