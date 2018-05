Mediapro, 200 milioni: per rassicurare la Lega di Serie A

di Emiliano Bernardini e Salvatore Riggio

Piccoli passi avanti ieri durante la commissione sui diritti tv della serie A 2018-2021. Mediapro potrebbe proporre un versamento di altri 200 milioni (64 già versati) con l’impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo - che al 15 giugno diventerà un miliardo e 30 milioni - non appena si completerà l’ingresso dei cinesi di Orient Hontai, che ne hanno acquisito il 54%. Una parte della documentazione è già stata consegnata, il resto prima di martedì, quando nel pomeriggio l’assemblea dei club potrebbe, in caso di mancata fideiussione, decidere di intraprendere altre strade. Se in assemblea prevalesse la linea rigida, la Lega tornerebbe in possesso dei diritti e avrebbe tre strade: un nuovo bando, le trattative private con i broadcaster (tempi più rapidi) o il canale tematico. Su quest’ultima opzione, il presidente Gaetano Miccichè pare aver fatto passi indietro. Uno dei motivi sembra essere quello legato alla figura del direttore editoriale. Troppo grande la responsabilità di una sua nomina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA