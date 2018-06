Diritti tv, Mediapro aspetta una mossa della Lega: possibili tutti gli scenari

Mediapro dopo la lettera inviata oggi alla Lega di Serie A, nonostante i toni duri e risoluti, tutti gli scenari sono ancora possibili, e ora attende la prossima mossa della Confindustria del pallone. Le critiche degli spagnoli nella missiva, a quanto si apprende, sarebbero rivolte alla governance commissariale, ma pensano che si possa avviare un rapporto costruttivo con la nuova governance completa, guidata dal presidente Gaetano Miccichè. Da Via Rosellini, dopo aver ricevuto la lettera di Mediapro, filtra comunque serenità per la posizione assunta, sulla base del parere legale, sulla legittimità della rescissione con gli spagnoli, che hanno ancora tre giorni di tempo per adempiere a quanto sottoscritto.



