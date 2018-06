Diritti tv, Mediapro e Sky in Lega

Ultime ore di trattative private per i diritti tv della Serie A. In mattinata si è presentato negli uffici della Lega l'ex n.1 di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, accompagnato dai legali del gruppo spagnolo. È durato circa un'ora l'incontro con i rappresentanti della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè, l'ad Marco Brunelli, l'avvocato Paolo Nicoletti e l'ad di Infront Luigi De Siervo. Mentre Bogarelli lasciava gli uffici della Lega, ha fatto il suo ingresso l'ad di Sky Italia, Andrea Zappia, assieme a Matteo Mammì, Sport Rights, Programming & Production di Sky Sport. Oltre a Mediapro e Sky, Perform, Mediaset, Tim e Italia Way hanno presentato manifestazioni di interesse per partecipare alle trattative private, che si concluderanno alle 13. Mezz'ora più tardi è convocata l'assemblea della Lega Serie A che dovrà approverà i pacchetti definitivi, con relativo prezzo minimo (finora è stato indicato un valore minimo complessivo di 1.1 miliardi di euro). Quindi si aprirà la fase delle offerte, che devono pervenire alla Lega entro le 11 di martedì 13.

