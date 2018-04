Mediapro incontra i vertici di Mediaset e Sky, parte la trattativa per i diritti tv del calcio

Comincia ufficialmente la trattativa per i diritti tv. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'ad di Mediapro Jaume Roures ha chiesto un incontro a Mediaset e Sky per sondare il terreno e capire le posizioni delle due emittenti. Roures si è recato nel primo pomeriggio a Cologno Monzese per incontrare i vertici di Mediaset, poi ha raggiunto Rogoredo per incontrare i massimi dirigenti di Sky. Un primo incontro conoscitivo tra l'intermediario spagnolo e Sky era già andato in scena il 28 marzo scorso.



Mediapro intende pubblicare venerdì 6 aprile i pacchetti con cui rivenderà i diritti tv della Serie A. Lo avrebbe comunicato, secondo quanto filtra, il presidente della società spagnola, Jaume Roures, negli incontri bilaterali delle ultime ore con i rappresentanti di Sky e Mediaset, i primi dopo l'accordo commerciale fra i due broadcaster, che sabato scorso ha portato Mediapro a far slittare la pubblicazione dei pacchetti. Secondo fonti vicine al dossier, negli incontri, definiti di cortesia, non è stato svelato il contenuto dei pacchetti.

