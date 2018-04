Diritti tv, Miccichè: «Sky-Mediaset? Preoccupazione è impropria»

di Redazione Sport

«L'accordo fra Sky e Mediaset preoccupa la Lega? Preoccupare è una parola impropria, è un accordo commerciale che riguarda loro. Sono due realtà quotate in Borsa, importanti, non devono chiamare noi per chiederci cosa fare. Penso possa essere un'opportunità per il calcio italiano, non cambia nulla perché con Mediapro c'è un contratto firmato». Lo dichiara il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, nel giorno in cui si attende dalla società spagnola la pubblicazione dell'invito a offrire per i diritti tv del campionato.



«Tutto sta avvenendo nei tempi e nel rispetto di quanto deciso finora. Mediapro ha pagato l'anticipo iniziale. Dopo la pubblicazione dei pacchetti darà del tempo ai broadcaster per fare le offerte, e poi valuterà quale accettare», ha aggiunto Miccichè chiarendo che il canale della Lega «assolutamente» non è all'ordine del giorno. Intanto la commissione diritti tv della Lega ha affrontato il tema dell'invito a offrire per la coppa Italia e la Supercoppa. «Ci sarà una nuova riunione tecnica e poi l'assemblea per l'approvazione del bando il 19 aprile», ha detto Miccichè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA