Diritti tv, nessuna fideiussione: la Lega di Serie A aspetta le garanzie di Mediapro

Con ogni probabilità Mediapro non presenterà entro martedì prossimo la fideiussione da 1,2 miliardi di euro alla Lega Serie A. Quel giorno l'assemblea dei club potrebbe però ricevere dagli spagnoli la proposta di un versamento di altri 200 milioni di euro (dopo i primi 50 più Iva già anticipati), con l'impegno di rendere visibile il patrimonio netto del gruppo non appena si completerà l'ingresso dei cinesi di Orient Hontai, che hanno acquisito il 54% per circa un miliardo di euro. Secondo quanto filtra dalla commissione diritti tv che oggi ha analizzato i possibili scenari, non tutti i club si sentono garantiti finanziariamente da questa soluzione, ma le alternative possono implicare ricavi inferiori al miliardo e 50 milioni di euro annui che si è impegnata a pagare Mediapro per rivendere dei diritti tv del campionato per il triennio 2018-21. Se l'assemblea decidesse di procedere con Mediapro, resta da capire come gli spagnoli procederanno dopo lo stop al bando da parte del Tribunale di Milano (il ricorso è atteso nei prossimi giorni) e il ricorso al Tar contro l'Antitrust. Se invece prevalesse la linea rigida, la Lega tornerebbe in possesso dei diritti e avrebbe tre strade: un nuovo bando, il canale tematico o le trattative private con i broadcaster (Sky è alla finestra), iter che consente tempi più rapidi e in questo momento è considerato il più facilmente percorribile. Mediapro, però, secondo i segnali ricevuti dai club in questi giorni, in caso di rescissione del contratto non sarebbe orientata a tornare in gioco né come operatore né come partner per il canale. In base ad altre ricostruzioni, gli spagnoli nell'ambito delle trattative private potrebbero valutare l'acquisto di un pacchetto internet, operando come fanno con la Liga assieme a BeIn Connect e come faranno assieme a Google trasmettendo su YouTube il campionato brasiliano in 26 Paesi fra Europa, Asia e Oceania.



