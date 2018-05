Diritti tv, per le dirette della Serie B sette soggetti a trattativa privata

di Redazione Sport

Sono sette i soggetti che parteciperanno alle trattative private per l'acquisto dei diritti tv della Serie B. Lo rende noto la Lega B, definendo «una risposta molto soddisfacente» le manifestazioni di interesse presentate (entro il limite fissato per ieri) da parte di Mediapro Italia, già impegnata per rivendere i diritti della Serie A, Eleven Sports, Eurosport, Fox Networks Group, Perform Sports Content & Media, Rti - Reti Televisive Italiane del Gruppo Mediaset, e Sky Italia. La Lega B, nelle prossime settimane, procederà con l'avvio delle trattative private alle quali seguirà una comunicazione sul sito ufficiale di conclusione della procedura e relativo termine entro il quale presentare le offerte. «La Serie B si conferma ancora una volta un format interessante e avvincente, grazie alla sua imprevedibilità e allo spettacolo che è capace di offrire - sottolinea il presidente della Lega B Mauro Balata, in una nota -. Caratteristiche che dobbiamo difendere in ogni modo per i nostri club, per i loro tifosi e per i territori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA