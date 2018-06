Diritti tv, a spuntarla sono Sky e Perform

Sky e Perform si sono aggiudicati i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2018-2021. A breve l'annuncio ufficiale delle parti.



«I tre pacchetti sono stati assegnati a Sky e Perform. Mediaset non ha presentato nessuna offerta». Lo ha dichiarato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, lasciando l'assemblea della Lega Serie A, che è ripresa poco dopo le 19, dopo la fase di trattative con Sky, Perform e Mediaset per i rilanci sui diritti tv del campionato. Le offerte hanno rispettato il prezzo minimo complessivo di 1.1 miliardi di euro? «Le offerte sono state migliori di quanto ci aspettavamo», ha risposto Preziosi.



