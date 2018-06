Diritti tv, udienza sul reclamo di Mediapro: decisione a giorni

Arriverà nel giro di qualche giorno l'esito del reclamo presentato da Mediapro contro la sospensione del bando per commercializzare i diritti tv della Serie A, ordinata il 9 maggio scorso dal presidente della sezione imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, che lo ha di fatto annullato accogliendo le istanze di Sky. Lunedì la Lega Serie A ha risolto il contratto con gli spagnoli per inadempienza, rimettendo sul mercato i diritti tv con trattative private. Questa mattina il reclamo è stato discusso dagli avvocati di Mediapro e Sky, una quindicina in totale, di fronte al collegio composto da tre giudici, presieduto da Alessandra Dal Moro, in un'udienza durata quasi tre ore. Secondo quanto si apprende da fonti legali, i giudici si sono riservati sulla decisione, che arriverà non prima di qualche giorno. Le stesse fonti affermano che nel corso dell'udienza il collegio ha anche invitato le parti a prendere in considerazione l'ipotesi di una conciliazione.



Da parte di Mediapro viene letto in maniera positiva l'invito dei giudici a prendere in considerazione l'ipotesi di una conciliazione, come fanno notare fonti vicine al gruppo spagnolo. Circa due delle quasi tre ore di udienza sarebbero state dedicate all'intervento degli avvocati di Mediapro, che in questa fase della causa ha ampliato il team legale coinvolgendo, oltre allo studio Withers, anche lo studio Freshfields Bruckhaus Deringer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA