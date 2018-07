di Nicola Gentile

Si muove la Dco Gallese, chiamata al ritorno nel campionato di Promozione dopo tanti anni di assenza. La squadra di Gianni Boccia è partita da una serie di conferme (Cavalieri, Mascarucci, Coretti, Sciommeri, Santucci, Mechilli, Salvati) per poi dedicarsi all'innesto di nuovi calciatori in una rosa che dovrà elevare il proprio tasso tecnico al confronto con un campionato, quello di Promozione appunto, che proporrà confronti ben più impegnativi.



La dirigenza viterbese ha così stretto intese (ora servono le firme) con Manuel Nori, un nome molto conosciuto sui campi del Viterbese, che la scorsa stagione ha giocato a Tarquinia con la Corneto, che ritroverà avversaria in Promozione. Nori ha giocato anche con Ronciglione e Monterosi. Arrivano invece da Bomarzo sia Federico Amoruso, classe '98, che Marco Mazzucco (classe '83). Due i giovani in età di Lega: Simone Mazzafoglia della Maglianese e Matteo Laurenti del Pianoscarano.

