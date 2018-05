Dodici mesi dopo l'addio: esce il libro "Un anno senza Totti"

Anno 41 d.T. (dopo Totti) Vorremmo tutti essere Totti, fuoriclasse con la faccia da bravo ragazzo. Generosià, classe sopraffina, simpatia. È già un anno che il Capitano ha dato l’addio al calcio e ancora non ci rassegnamo!

Intere generazioni sono cresciute con lui, in migliaia non sanno neppure cosa sia il calcio senza Francesco Totti. Per ricordare chi ha dato al calcio italiano e a Roma molte gioie e soddisfazioni , qualche la crima di commozione e tanto entusiasmo, nasce questo libro che racconta, attraverso un a selezione tratta dai quotidiani sportivi degli articoli più significativi , la carriera di Francesco Totti . Gli autori, Francesco Repice e Franco Brizi, hanno voluto anche narrare le emozioni che il Numero 10 ha dato a i tifosi durante la sua lunga storia . Un tributo a un uomo che ha dato tanto allo sport, non solo per il batticuore dei calci di rigore ma anche per i sogni che ha saputo realizzare

© RIPRODUZIONE RISERVATA