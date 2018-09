Domani il calendario di serie D e gli abbinamenti di Coppa Italia

di Ugo Baldi

Sono diventate sei le formazioni laziali rimaste in corsa per la Coppa Italia di serie D. Ad Albalonga che ha partecipato alla Tim Cup, Flaminia Civita Castellana, Vis Artena e Cassino, in attesa di una decisione del Giudice Sportivo sulla gara Monterosi - Lupa Roma, si è aggiunta l’Aprilia, che ha superato in trasferta il Budoni per 2-1. Spano ha portato in vantaggio i sardi, poi c’è stato il gol del pareggio di Titone e rete del sorpasso di Oliveira. Domani saranno diramati gli accoppiamenti dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e il calendario di serie D.

