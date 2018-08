di Paolo Baldi

Il Dipartimento Interregionale dopo il rinvio delle gare del turno preliminare per rispetto della giornata di lutto nazionale indetta per la tragedia che ha colpito la citta di Genova e per solidarietà ai familiari delle vittime ha disposto il recupero delle gare domenica (26 agosto) con inizio alle 16, salvo accordo fra società da comunicare entro la giornata di domani.

Relativamente alle gare del primo turno già programmate per domenica 26 agosto le stesse sono rinviate a data da destinarsi. È però concessa facoltà alle società, il cui abbinamento non prevede una squadra vincente del turno preliminare ,richiedere congiuntamente di poter disputare la gara così come da programma entro domani alle 14.

Si giocheranno, pertanto: Città di Anagni-Isernia; Anzio-Vis Artena; Ladispoli-Flaminia Civita Castellana. Incerta la data di Ostia-Budoni per i problemi di trasferimento della società sarda.

Si potrebbe disputare anche Monterosi-Lupa attraverso un accordo tra le società. Quanto ai gironi la composizione è prevista per sabato. Le squadre laziali dovrebbero finire tutte nello stesso raggruppamento (con squadre umbre e toscane anziché sarde?) che potrebbe essere a 20 squadre e non a 18.

