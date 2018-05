Rivoluzione nel calcio femminile. Dalla prossima stagione i campionati di Serie A e B passeranno sotto l’egida della FIGC, lasciando alla Lega Dilettanti la gestione dell’Interregionale, categoria che vedrà la luce dal 1 luglio per effetto del nuovo format varato dalla lega stessa. Lo si evince dalla delibera del commissario Roberto Fabbricini, pubblicata in serata, ma che era nell'aria dall’inizio di aprile. Senza dimenticare che, alla vigilia del match di qualificazione mondiale tra Italia e Belgio, disputato a Ferrara, era spuntato un documento congiunto firmato dai club di A femminile che chiedevano più o meno quello che la FIGC ha sancito oggi con “disposizioni del provvedimento che saranno emanate entro il 30 giugno 2018” (si legge nel documento).



La riorganizzazione, stando alla nota pubblicata in serata sul sito della FIGC, dovrebbe prevedere la costituzione di una Divisione Calcio Femminile in seno alla Federazione per gestire i campionati di A e B, mentre alla LND spetterebbero la gestione dell’Interregionale oltre quella delle categorie regionali affidate, come adesso, ai comitati sul territorio. Il provvedimento del commissario non è piaciuto alla Lega Dilettanti, che ha affidato al presidente Cosimo Sibilia il suo disappunto: "Con questo provvedimento la Figc si assume una grave responsabilità nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti - ha dichiarato all'Ansa - che da anni è impegnata sul campo per la valorizzazione del calcio femminile".

