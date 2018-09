Doppietta e assist di Bandinelli, il Benevento sempre a forza 3: 3-2 a Venezia

di Vanni Zagnoli

Un bell’anticipo, in serie B. Il Benevento va sul 3-0, a Venezia, e poi si fa rimontare, dalla squadra di Stefano Vecchi, comunque ne contiene il ritorno, sul 2-3. I giallorossi avevano rimontato il Lecce, al Santa Colomba, 0-3 a 3 pari, stavolta resistono al rientro dei lagunari.



Maggio è vitale, a 36 anni per la serie B è eccellente, mentre in A faticava, manda Coda a sfiorare il palo. Replica Bentivoglio, Puggioni salva. Il vantaggio è al 25’, Ricci da destra, Bruscagin perde Bandinelli che di piatto al volo infila. Il portiere degli stregoni si ripete, sulla punizione di Bentivoglio, all’incrocio. Il raddoppio all’intervallo, con il sinistro di prima intenzione dai 25 metri, sempre di Filippo Bandinelli, 23 anni, fiorentino in prestito dal Sassuolo.



Alla ripresa, al 4’, accorciano gli arancioneroverdi, su traversone mancino di Garofalo, il portiere si oppone al colpo di testa di Pinato, non al tapin di Geijo. I sanniti risalgono sull’1-3, con Tello, servito da Bandinelli. A metà ripresa il 2-3, sullo scambio fra Geijo e Di Mariano, steso da Maggio. Segna il rigore Citro, però si ferma il tentativo di riscossa, della formazione del presidente Joe Tacopina, anche grazie a Volta, eccellente centrale difensivo. Marsura ha la chance per pareggiare, la conclusione è troppo centrale. Anche nel recupero, sulla volata di Di Mariano, indomito



Bucchi impatta bene, in B, aveva già dato spettacolo due anni fa, al Perugia, meritando la chiamata del Sassuolo. Vecchi si era affacciato in B al Carpi, non meritava l’esonero, con la primavera dell’Inter ha vinto molto, a Venezia fatica.



Domani, intanto, alle 15 prosegue la 3^ giornata. Il programma (dirette su Dazn): Ascoli-Lecce, Brescia-Pescara, Cittadella-Cosenza; dalle 18, Cremonese-Spezia. Domenica: alle 15, Salernitana-Padova e Verona-Carpi, alle 21, Foggia-Palermo. Lunedì (ore 21): Livorno-Crotone.



