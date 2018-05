Juventus-Milan 4-0: Allegri schiaccia Gattuso, trofeo bianconero per il 4° anno di fila

Nella notte dell'Olimpio la Juve di Allegri alza ancora la Coppa Italia. I bianconeri vincono il quarto titolo consecutivo, il tredicesimo del club di Agnelli, battendo 4 a 0 il Milan. Fatale per i rossoneri di Gattuso l'inizio della ripresa: in 8 minuti, tre gol della Juve. Doppietta di Benatia e in mezzo la rete di Douglas Costa. Poi il poker, con l'autogol di Kalinic.



LA CRONACA



LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Buffon; Cuadrado, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

