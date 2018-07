di Nicola Gentile

Gli allenamenti già ripresi, la squadra ancora in via di composizione. La Duepigreco, che attende solo l'ufficialità per il ripescaggio in Promozione, non vuole farsi trovare impreparata al via della nuova stagione, che la vedrà debuttare per la prima volta nel secondo campionato regionale del Lazio.



Ripartendo dalle conferme dai due calciatori stranieri (l'ecuadoregno Burgos Cobena e il greco Caracassis) già in rosa, i bianconeri hanno ottenuto il sì di qualche giocatore esperto della categoria. A cominciare da Andrea Polito, un '99 che ha giocato con il Città di Cerveteri nell'ultima stagione ma che ha debuttato, a soli 16 anni, in Eccellenza con il Fregene; e Simone Muzio, anche lui '99, che arriva invece dal Santa Marinella. Hanno deciso di gicoare con la Duepigreco anche Vincenzo Agostini e Andrea Castgliani, oltre all'esperto Giordano Mangione del Grifone Gialloverde, ex Pomezia.

