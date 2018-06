Duepigreco pensa alla Promozione. Il ds Catalano: «Prima la salvezza»

di Tiziano Pompili

Sei anni di storia, dalla Terza categoria al (quasi) certo salto in Promozione. La Duepigreco Roma, società nata a Montemario e distanza al campo Tanas di Primavalle, attende l’ufficialità dell’approdo nella seconda categoria regionale. Dopo il secondo posto nel girone E di Prima categoria (a due punti dal Fiano Romano vincitore e davanti al Bassano Romano), la società del presidente Alberto Mariani sta lavorando per non farsi trovare impreparata allo storico appuntamento con la Promozione.



«Stiamo già lavorando con quel pensiero, anche se manca ancora l’ufficialità – dice il giovane direttore sportivo Tiziano Catalano – Il nostro primo obiettivo sarà quello di conquistare una salvezza nel modo più tranquillo possibile, poi se dovesse venire qualcosa in più…». Il club rimarrà a giocare al campo Tanas e ha già confermato la guida tecnica. «L’arrivo di mister Cesare Barchiesi è stato un autentico valore aggiunto nella passata stagione. Eravamo partiti consci di poter fare un bel campionato, ma non avremmo mai immaginato di arrivare a un passo dal primo posto. Barchiesi ha ampiamente meritato la conferma, così come il preparatore dei portieri Emiliano Passeri. Assieme al mister stiamo lavorando per puntellare la rosa che sarà sicuramente più giovane e ricalcherà a grandi linee l’ossatura della scorsa annata, magari con qualche colpo ad effetto…».



L’ultima curiosità riguarda il particolare nome che è stato dato alla società capitolina. «Il riferimento al simbolo del duepigreco è stato fatto pensando al cerchio che per noi raffigura il senso di amicizia, principio dominante nel nostro club» conclude Catalano.

