Dybala e Higuain mai in partita, Koulibaly esalta il coraggio di Sarri

di Alberto Mauro

BUFFON 6.5

Due parate da campione, si supera su Callejon, non può nulla sullo 0-1 di Koulibaly.



HOWEDES 5.5

Parte terzino, poi in mezzo per tamponare l’uscita di Chiellini, soffre un po’.



BENATIA 5

Il migliore fino al gol. Si perde Koulibaly, errore da tre punti



CHIELLINI ng



ASAMOAH 6

Corsa lucida, l’ultimo a perdere la testa là dietro.



KHEDIRA 5.5

Lascia troppo spazio ad Hamsik, poco filtro o pochi spunti in attacco.



PJANIC 6

Un palo su punizione, regia ordinata ma poco arrembante.



DOUGLAS COSTA 5.5

Mario Rui è un brutto cliente. E’ più impegnato a difendere più che a offendere, e quando lo fa perde troppi palloni.



DYBALA 5

In dubbio fino all’ultimo, a non vede mai il pallone. Timido, impacciato, bocciato all’intervallo.



MATUIDI 5.5

Corre spesso senza meta, va a sbattere contro il muro difensivo del Napoli.



HIGUAIN 5

Alla sua presenza numero 100 con la maglia della Juventus, serata amara e zero tiri in porta.



LICHTSTEINER 4.5

In campo per Chiellini, non ne azzecca una.



CUADRADO 5.5

Entra nella ripresa ma non riesce a incidere e nemmeno a cambiare la Juve.



MANDZUKIC 5.5

Entra ma non dà la scossa. Accusa la panchina.



ALLEGRI 5

Juve rinunciataria, gioca per il pareggio, zero tiri in porta in 90 minuti. Rischia di vedersi sfuggire uno scudetto che sembrava già mezzo cucito.







PAGELLE NAPOLI



REINA 6

Salvato dal palo sulla punizione di Pjanic.



HYSAJ 6

Attento e puntuale, gli attaccanti della Juve non lo mettono mai in difficoltà.



ALBIOL 6.5

Controlla Higuain e non rischia nulla.



KOULIBALY 8

In difesa è un gigante, sempre in anticipo. Ribalta la Juve con un terzo cestistico e una zuccata da 3 punti al ‘90



MARIO RUI 6.5

Il migliore del Napoli nel primo tempo. Sale con personalità, pochissimi errori.



ALLAN 6

Un motorino con benzina illimitata. Corre ovunque e ringhia sui centrocampisti juventini.



JORGINHO 6.5

Il cervello del Napoli, costruisce gioco, ci mette quantità e qualità.



HAMSIK 6.5

Sfrutta lo spazio tra Khedira e Douglas Costa. Due tiri pericolosi: un diagonale velenoso su suggerimento di Mario Rui, altra conclusione su assist di Insigne.



CALLEJON 6

Primo tempo evanescente, cresce nella ripresa prima con un tiro al volo su imbeccata di Insigne, poi mette sulla testa di Koulibaly il corner del -1 in classifica.



MERTENS 5

Fuori giri, lontano dal gioco, poco utile alla causa.



INSIGNE 6.5

Un assist per tutti, crea, disfa e suggerisce senza sosta. Recuperare anche qualche pallone.



MILIK 5

Non dà alla squadra la profondità che voleva Sarri.



ZIELINSKI 6

Rileva Hamsik e ci mette voglia e agonismo su ogni pallone.



ROG ng



SARRI 8

Ci crede fin dall’inizio. Sbanca lo Stadium con un gol di Koulibaly e sogna a -1 dalla Juve

