Roma, ritrova la borsa di Lady Dzeko: il bomber della Roma le regala la sua maglia

di Gianluca Lengua

La storia a lieto fine la racconta Alessia sul suo profilo Instagram: sabato pomeriggio lei e il suo cane Penny Lane erano a passeggio per le strade dell'Eur, a un certo punto il piccolo bastardino comincia a correre verso una borsa da donna abbandonata per strada. Al suo interno c'erano soldi, carte di credito ed altri documenti, a quel punto Alessia prova subito a contattare la proprietaria e con grande stupore si rende conto che si tratta di Amra Silajdi, la moglie di Edin Dzeko, che intanto si trovava allo stadio per assistere alla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO