Dzeko convocato con la Bosnia per le amichevoli con Montenegro e Corea del Sud

Niente Mondiale, ma la sua Bosnia ha ancora bisogno di lui: Edin Dzeko sarà impegnato in altre due partite con la sua nazionale, lo riporta la federazione bosniaca su Twitter, Edin è tra i convocati del ct Robert Prosinecki per le amichevoli contro Montenegro (28 maggio) e Corea del Sud (1 giugno). Il raduno è previsto per il 23 maggio, con il primo allenamento in programma il giorno dopo.

