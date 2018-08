di Emiliano Papillo

Fabio Gerli, 42 anni allenatore frusinate, quattro campionati vinti negli ultimi sei anni, è stato il tecnico che ha vinto l'ultimo campionato regionale di Eccellenza, girone B. Era sulla panchina del Città di Anagni. Poi poco dopo la fine del campionato e la promozione in D degli anagnini, il divorzio consensuale con la società che si è affidata a mister Manolo Liberati, ed ora Gerli è un disoccupato di lusso. A lui abbiamo chiesto qualche previsione sul prossimo campionato di Eccellenza sia per il girone A che per il girone B.



«Ho avuto la possibilità di vincere quattro campionati in sei anni con due squadre diverse, gli ultimi tre consecutivi ad Anagni e credo sia una grande soddisfazione. In molti non credono al fatto che sia senza squadra, ma il calcio a volte è anche questo- ha spiegato Fabio Gerli- Non ho preclusioni ad accettare una panchina in corsa anche se tutto dipenderà dalla situazione del momento e dalla possibilità di lavorare come piace a me con serietà e professionalità».



Hai dominato l'ultimo campionato di Eccellenza, cosa ne pensi dei due gironi?

«Penso onestamente che nel girone A ci siano piu' squadre costruite con l'intento di disputare un campionato di vertice. Il girone B ritengo sia molto simile allo scorso anno, dove prevarrà spesso il fattore campo. Nello specifico- aggiunge Gerli- le favorite del girone A sono Unipomezia, Eretum, Team Nuova lLorida, Valle del Tevere. Non bisogna però trascurare il Cynthia, il Montespaccato ed il Campus Eur che sono buone squadre. Nel girone B il Pomezia è la piu' forte sotto tutti i punti di vista. Poi a lottare per il secondo posto a mio parere saranno Ausonia, Cavese e Lavinio. Anche l'Arce ha allestito una buona formazione».



Conosce bene il girone B, cosa ne pensa delle ciociare?

«Ho avuto modo di vedere diverse amichevoli estive e posso affermare che il Sora ha un organico importante con una rosa molto ampia ed un ambiente che può fare la differenza- incalza Gerli- Anche Ausonia ha un organico di spessore con un allenatore ben radicato e preparato. Arce ha cambiato molto intervenendo con oculatezza prendendo elementi di spessore. Giocherà sul sintetico cosa che consentirà a mister Campolo di poter attuare la propria idea di calcio. Morolo malgrado abbia visto molti elementi della passata stagione andare via, è riuscita ugualmente ad assemblare una formazione che le consentirà di lottare per gli obiettivi prefissati. Faccio presente che le ciociare negli ultimi anni hanno spesso vinto il campionato».



Chi saranno i bomber?

«Nel girone A- ha aggiunto Gerli- dico Calì (Montespaccato), Laghigna (Pomezia), Teti (Nuova FLorida), Toscano (Eretum). Nel girone B Fanasca (Cavese) e Gigli (Sora). Come squadre Montespaccato ed Arce possono essere le outsider».



Qualche giovane?

«Come ogni anno il campionato di Eccellenza rappresenta una bella vetrina per i giovani ed in attesa di scoprirne il valore dicoTaviani della Cavese di cuio si dice un gran bene»



Ultima battuta sul Città di Anagni dove Fabio Gerli è rimasto nel cuore degli anagnini.

«Con Anagni sono legato da un profondo rapporto di affetto e stima verso tutto l'ambiente dovuto agli strepitosi successi ottenuti in questi anni. Hanno allestito una buona formazione possono raggiungere gli obiettivi che si sono posti».

