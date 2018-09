Eccellenza e Promozione, più posti per le squadre 2° e 3° classificate

di Paolo Baldi

Cambiano le modalità per la formazione delle graduatorie per i ripescaggi nel campionato di Eccellenza. Più spazio alle squadre provenienti dai play-off della Promozione e meno possibilità di ripescaggio per quei club che retrocederanno dall'Eccellenza. Le nuove disposizioni sono state ufficializzate oggi, insieme alle nuove modalità di effettuazione dei play-off della Promozione, che consentiranno di formare una graduatoria non più di sole quattro squadre, ma addirittura di otto, in modo che possano concorrere ai ripescaggi anche le squadre eliminate al primo turno.



Per l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2019/2020, in caso di vacanza di posti, la graduatoria sarà determinata secondo le seguenti priorità:



1) Società di Promozione vincente la Coppa Italia – Categoria Promozione 2018/2019 e non retrocessa al Campionato di Prima Categoria al termine della stagione sportiva 2018/2019.



2) Società di Promozione classificata al primo posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle

Società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



3) Società di Promozione classificata al secondo posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle Società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



4) Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Cat. Eccellenza 2018/2019 e retrocessa in Promozione al termine della stagione sportiva 2018/2019.



5) Società di Promozione classificata al terzo posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



6) Società di Promozione classificata al quarto posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



7) Società di Promozione perdente la finale per l’assegnazione della Coppa Italia Promozione 2018/2019, e non retrocessa al Campionato di 1ªcategoria al termine della stagione sportiva 2018/2019;



8) Società di Promozione classificata al quinto posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



9) Società di Promozione classificata al sesto posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



10) Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della stagione sportiva 2018/2019, con la migliore posizione in classifica.



11) Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della stagione sportiva 2018/2019, con la seconda migliore posizione in classifica;



12) Società di Promozione classificata al settimo posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



13) Società di Promozione classificata all’ottavo posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle società seconde e terze classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2018/2019;



14) Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della stagione sportiva 2018/2019, con la terza migliore posizione in classifica;



15) Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della stagione sportiva 2018/2019, con la quarta migliore posizione in classifica;



Eventuali ulteriori posti disponibili verranno assegnati alle squadre retrocesse al Campionato di Promozione 2019/2020 a causa del distacco superiore agli 8 punti.







Per l’ammissione al Campionato di Promozione 2019/2020, in caso di vacanza di posti, verrà predisposta una particolare graduatoria, determinata secondo le seguenti priorità:



1° posto: Società vincente la Coppa Lazio 2018/2019 di 1ª categoria, e non retrocessa al Campionato di 2ª categoria al termine della stagione sportiva 2018/2019;



2°, 3°, 4° e 5° posto: si fa riferimento alla particolare graduatoria determinata dalla tabella “A”, riservata alle Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi del Campionato di 1ª categoria 2018/2019;



6° e 7° posto, si fa riferimento alla particolare graduatoria determinata dalla tabella “B”, riservata alle Società di Promozione perdenti le gare di play-out, disputate al termine della stagione sportiva 2018/2019;



8°, 9°, 10°, 11° e 12° posto, si fa riferimento alla particolare graduatoria determinata dalla tabella “A”, riservata alle Società classificate al 2° posto nei rispettivi gironi del Campionato di 1ª categoria 2018/2019;



13° posto Società di promozione vincente la Coppa Italia Categoria Promozione 2018/2019, retrocessa al Campionato di 1ª categoria al termine della stagione sportiva 2018/2019;



14° posto, Società perdente la Coppa Lazio di 1ª categoria 2018/2019, e non retrocessa nel Campionato di 2ª categoria al termine della stagione sportiva 2018/2019;



15° e 16° posto, si fa riferimento alla particolare graduatoria, determinata dalla tabella “B” ,riservata alle Società di Promozione perdenti le gare di play – out, disputate al termine della stagione sportiva 2018/2019;



17°, 18°,19°, 20°,21°, 22°, 23°, 24°, 25° posto, si fa riferimento alla particolare graduatoria determinata dalla tabella “A”, riservata alle Società classificate al 3° posto nei rispettivi gironi del Campionato di 1ª Categoria 2018/2019;



26°, 27°, 28° e 29° posto, si fa riferimento alla particolare graduatoria determinata dalla tabella “B”, riservata alle Società di Promozione perdenti le gare di play-out, disputate al termine della stagione sportiva 2018/2019;



Eventuali ulteriori posti disponibili verranno assegnati alle squadre retrocesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 a causa del distacco superiore agli 8 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA