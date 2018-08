di Emiliano Papillo

Sono stati diramati nel pomeriggio di oggi i calendari relativi al campionato regionale di Eccellenza, girone B. Le quattro squadre ciociare, Arce, Morolo, Insieme Ausonia e Sora sono state inserite come da pronostico nel girone B con le pontine e tante romane. Se la vedranno con Audace, Grifone, Itri, Latina Sermoneta, Vigor Perconti, Lavinio, Boreale, Ottavia, Pomezia, Tor Sapienza, Cavese, Pro Roma, Colleferro e Virtus Nettuno. L'avvio del campionato è fissato per domenica 2 settembre. Partiranno in casa l'Arce di mister Stefano Campolo che però giocherà a Ceprano, l'Ausonia ed il Sora. L'Arce ospiterà l'Itri, l'Insieme Ausonia di mister Roberto Gioia attenderà la Vigor Perconti, mentre il Sora di Antonio Tersigni se la vexdrà al Tomei contro la Virtus Nettuno. L'unica ciociare ad iniziare in trasferta sarà il Morolo di mister Mirko Granieri che si recherà sul campo del Latina Sermoneta.



Derby ciociari già dalla seconda giornata il 9 settembre con Morolo-Arce, mentre il Sora andrà sul campo del Boreale e l'Ausonia ad Itri. Altro derby ciociaro il 16 settembre alla terza giornata con Ausonia-Morolo mentre l'Arce ospiterà la favorita alla vittoria finale Pomezia ed il Sora ospiterà il Grifone. Alla sesta giornata il 7 ottobre si giocherà Morolo-Sora. L'11 novembre è in programma Ausonia-Arce mentre il 2 dicembre Arce-Sora ed il 9 dicembre, Sora-Ausonia. L'ultima giornata del girone di andata è in programma il 23 dicembre mentre la prima di ritorno il 6 gennaio 2019. Ci sarà un turno infrasettimanale il 10 aprile 2019 valido per la 15^ giornata di ritorno mentre una lunga sosta è prevista dal 10 aprile al 28 aprile a cavallo tra la 15^ e la 16^ giornata. Il campionato si chiuderà il 5 maggio 2019.



«A livello ambientale è un girone complicato. Come per le altre sarà difficile giocare a Morolo, anche per noi sarà difficile fare punti sugli altri campi- ha spiegato Mirko Granieri del Morolo- Dobbiamo avere una mentalità vincente anche se il nostro obiettivo è la salvezza. Sarà banale ma prima o poi le dobbiamo affrontare tutte quindi il calendario va bene così anche se sinceramente avrei preferito l'esordio in casa. Bisogna essere umili e concentrati per iniziare con il piede giusto. Derby casalingo alla seconda giornata? MI auguro il Nando Marocco gremito, ma molto dipenderà da noi. Morolo è una piazza storica, dobbiamo fare bene fin dall'inizio per creare entusiasmo ed avere un gran seguito. La ricetta vincente per la salvezza? Saper gestire bene i momenti di difficoltà che per effetto fisiologico ci saranno. La squadra è giovane servirà un po' di tempo, ma siamo fiduciosi».



«Siamo una matricola quindi per noi un'avversaria vale l'altra- spiega Antonio Tersigni del Sora- sulla carta ci sono tre-quattro squadre importanti e blasonate. Dobbiamo tenere alta la concentrazione in ogni gara e vivere alla giornata. L'obiettivo è quello di fare bene, sarà il campo a dare i valori ad ogni squadra».

«Saranno fondamentali le prime sei giornate- ha aggiunto il vicecapitano del Sora, Giuseppe Pagnani- dopodichè sapremo chi siamo veramente e dove possiamo arrivare. Serve partire bene. Sulla carta POmezia, Itri ed Ausonia sono ottime squadre, ma siamo pronti a toglierci belle soddisfazioni».



«Mi resta un po' difficile commentare il girone ed il calendario in quanto molte squadre in questo girone non c'erano e si conoscono poco- ha spiegato mister Roberto Gioia dell'Ausonia- A parte il Pomezia che è una corazzata ed il Colleferro che mi dicono abbia costruito una bella squadra credo ci sia molto equilibrio. Noi vogliamo fare un campionato importante, Partire con la prima in casa può essere un vantaggio. Serve subito partire con il piede giusto».



«Le prime gare sono sempre particolari. I reali valori di solito escono dalla settima/ottava giornata- ha spiegato mister Stefano Campolo dell'Arce- bisogna prepararsi al meglio per iniziare alla grande questo nuovo campionato. Tornare a Morolo già alla seconda? Mi farà molto paicere. Ritroverò persone con le quali ho condiviso due belle stagioni. Per quanto riguarda le altre preferisco vivere di giornata in giornata. Non conosco molto le squadre romane».

