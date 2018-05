di Mauro Topini

Ultimi novanta minuti della regular season e niente spareggi per i due principali campionati rergionali. Le gare dell'ultima giornata hanno emesso i verdett attesi, senza bisogno di prove addizionali, al di là dei play off, play out e spareggi nazionali già programmati. Festeggiano il salto di categoria, dopo il Città di Anagni, anche i calciatori della Vis Artena, alla loro prima storica promozione. Dalla Promozione, dopo Itri e Ottavia, arrivano in Eccellenza anche Villalba Ocres Moca e Lavinio Campoverde, un felice ritorno e una debuttante assoluta.



ECCELLENZA



GIRONE A



Promossa in serie D. VIS ARTENA



Spareggi Nazionali: Ladispoli



Retroecesse in Promozione: Monti Cimini e Tolfa



Play Out: Atletico Vescovio - Pro Calcio Tor Sapienza (13 maggio)



Play Out: Real Monterotondo-Boreale Donorione (13 maggio)





GIRONE B



Promossa in serie D: CITTA DI ANAGNI



Spareggi Nazionali: Pomezia



Retrocesse in Promozione: Roccasecca TST, Formia e Colleferro



Play Out: Montespaccato - Cavese 1919 (13 maggio)





PROMOZIONE



GIRONE A



Promossa in Eccellenza: OTTAVIA



Ai Play off: Ronciglione United e Fiumicino 1926



Retrocesse in I Categoria: Nuovo Maccarese, S.Lorenzo



Play Out: Atletico Ladispoli-Canale Monterano (13 maggio)



Play Out: Bomarzo-Pescatori Ostia (13 maggio)





GIRONE B



Promossa in Eccellenza: VILLALBA OCRES MOCA



Ai Play off: Pro Roma e S.Angelo Romano



Retrocesse in I Categoria: Castelnuovese e Cantalupo



Play Out: Guidonia-Spes Poggio Fidoni (13 maggio)



Play Out: R.Morandi-Licenza (13 maggio)





GIRONE C



Promossa in Eccellenza: LAVINIO CAMPOVERDE



Ai Play off: Sporting Genzano e Atletico Morena



Retrocesse in I Categoria: Praeneste Carchitti e Podgora 1950



Play Out: Atletico Torrenova - Atletico 2000 (13 maggio)



Play Out: Atletico Lariano 1963 - Semprevisa (13 maggio)





GIRONE D



Promossa in Eccellenza: ITRI CALCIO



Ai Play off: Sora e Real Cassino Colosseo



Retrocesse in I Categoria: Arpino e Scalambra Serrone



Play Out: Pro Calcio Lenona - Casalvieri (13 maggio)



Play Out: Gaeta - Pol. Tecchiena (13 maggio)







ABBINAMENTI PLAY OFF PROMOZIONE



1° TURNO



Gara 1: RONCIGLIONE UNITED (2ª Classificata Girone A) – ATLETICO MORENA (3ª classificata Girone C)



Gara 2: SPORTING GENZANO (2ª Classificata Girone C) – FIUMICINO 1926 (3ª classificata Girone A)



Gara 3: PRO ROMA (2ª Classificata Girone B) – REAL CASSINO COLOSSEO (3ª classificata Girone D)



Gara 4: SORA (2ª Classificata Girone D) – S.ANGELO ROMANO (3ª classificata Girone B)





SEMIFINALI

Raggruppamento A: Vincente Gara 1 – Vincente Gara 3

Raggruppamento B: Vincente Gara 2 – Vincente Gara 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA