Tolfa si prende un punto a Genzano Il Monterano travolge il San Lorenzo

di Ugo Baldi

Il recupero del girone A di Eccellenza tra Cynthia e Tolfa è terminato 1-1, con le rete di Di Mario su calcio di rigore per i padroni di casa; mentre nella ripresa è arrivato il pareggio di Mecucci per gli ospiti. A pochi minuti dalla fine il Cynthia ha sbagliato un altro calcio di rigore, sempre con Di Mario.

Un punto serve al Tolfa che rialza la testa dopo tre sconfitte di fila e resta nell’orbita dei play-out e alla squadra per migliorare la classifica più che buona. Quanto al recupero di Promozione tra Canale Monterano e San Lorenzo ha vinto la prima per 5- 0 con le reti di Gentili, Chialastri, Gentili, Santu e Trifelli. In prima Categoria (girone A), Latera – Valentano è terminata 2-1 e Jfc Civita Castellana – Casalotti 0-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA