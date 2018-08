di Mauro Topini

Gianluigi Staffa, calciatore di spicco per quindici anni, allenatore da altrettante stagioni. L’ultima panchina, la scorsa stagione a Genzano, sponda Cynthia, squadra di giovani per ripartire dopo la retrocessione dalla serie D. Profondo conoscitore dell’Eccellenza, Staffa prova a fare le carte al campionato che scatterà domenica, il numero 27 della sua storia.



Staffa, parte l’Eccellenza, che campionato sarà?

«Come sempre, un campionato avvincente. Che metterà in luce molti giovani e proporrà realtà interessanti».



E con il gioco, come la mettiamo?

«Rispetto a quando giocavo io, il livello tecnico è un po’ più basso. Oggi l’aspetto fisico prevale su quello prettamente tecnico».



Trentasei squadre, due gironi, e ben 12 romane…

«E’ la prima volta che accade, vedremo se sarà una novità interessante o meno».



Qualcuno dice che tante romane significa campionato più scarso?

«Non so se sia così. In passato ci sono state squadre romane che hanno dettato legge in Eccellenza. Non credo sia una questione di appartenenza territoriale: Contano i giocatori che si scelgono”.



Ecco, vediamo nel dettaglio il girone A. Favorite?

“Direi che ci sono otto squadre che, sulla carta, possono lottare per il vertice. Più o meno la metà delle partecipanti, segnale che il livello è molto equilibrato».



Ma uno o due nomi bisognerà pur farli…

«Bè, l’Unipomezia sembra accreditata dei favori, anche se il fatto che quest’anno sia partita a fari spenti rende meno facile decifrare il suo reale valore. Oltretutto, in squadra ha parecchi calciatori stranieri che in pochi conoscono».



Lo scorso anno anche l’Uni era favorita, poi hanno vinto altri…

«E’ normale. I pronostici sono facili da fare, sulla carta. Poi, però, devi scontrarti con la realtà del campo».



Altri nomi?

«Direi la solita Astrea, che ha un’intelaiatura solida e consolidata. Starà lassù fino in fondo».



E la “sua” Cynthia?

«Rispetto all’anno scorso parte con i favori del pronostico. La metterei accanto all’Unipomezia, vista la sua campagna di rafforzamento. Lo scorso anno, con soli giovani, il Cynthia è arrivato quinto, quest’anno con tutti i calciatori che ha preso non può che essere favorita».



Siamo a tre. Come si arriva ad otto favorite?

«Mettendoci dentro Eretum Monterotondo, Team Nuova Florida e Valle del Tevere, tre squadre che in partenza sono di valore. Poi ci metterei due possibili sorprese, ovvero il Villalba, che se sistema l’organico può fare bene, e il Campus Eur. Ma terrei d’occhio anche il Montalto, che sembra aver allestito una buona squadra e potrebbe viaggiare sull’entusiasmo del salto di categoria».



Quindi, in 9-10 giocheranno per non retrocedere?

«Non so se tutte soffriranno, ma certo è che per alcune squadre sarà un campionato difficile. Magari da aggiustare strada facendo».



Mercato ancora aperto fino al 17 settembre, quindi qualcosa può cambiare in corsa?

«Sì, perché se alcuni giocatori che saranno lasciati liberi dalle squadre di serie D dovessero scendere in Eccellenza, qualche equilibrio potrebbe spostarsi».



Veniamo al girone B. Favorite?

«Qui il girone è più difficile da interpretare. Ci sono tanti club del Sud Lazio che qui a Roma si conoscono poco. Ma non dimentichiamo che proprio il Città di Anagni, la scorsa stagione, ha vinto il campionato».



Dunque?

«C’è il Pomezia che anche stavolta gode dei favori del pronostico. Vediamo se riuscirà ad evitare gli errori commessi la scorsa stagione per non dover rincorrere per tutto l’anno calcistico».



Anche qui, romane fuori dai giochi promozione?

«Al momento direi di sì, anche se l’Ottavia a mio avviso può diventare la sorpresa del girone. Ha entusiasmo e un organico competitivo».



La Cavese ha piazzato un colpo giusto l’altro ieri…

«La squadra di Sgarra è ancora un cantiere aperto. L’idea di riavere Greco e l’arrivo di Fanasca però alzano di molto il livello delle loro aspettative e obiettivi, ma forse non la vedremo subito tra le protagoniste».



Veniamo al Basso Lazio. Sora e Insieme Ausonia come le vede?

«Sono squadre che vengono sempre costruite per tre bene, ben oltre la semplice salvezza. Ma non so ancora se hanno le credenziali giuste per vincere. Forse manca ancora qualcosa nei rispettivi organici»”.



Vigor Perconti e Grifone Gialloverde, quali prospettive possono avere?

«Quelle di piazzarsi a metà classifica, ottenendo una salvezza tranquilla e anticipata, senza passare per i play out».



Qui le sorprese quali possono essere?

«Mi sento di poter dire che Virtus Nettuno e la neopromossa Lavinio vanno guardate con attenzione. Loro sono delle possibili outsider».



Marcatori. L’anno scorso ha scelto bene, puntando su Ceccarelli. Quest’anno, come andrà?

«Non so se Ceccarelli firmerà per qualcuno o meno prima dell’inizio del campionato. Non c’è più Tozzi, ma credo che Calì, ora al Montespaccato, e il solito Toscano, oggi all’Eretum, li vedremo ai vertici della classifica cannonieri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA