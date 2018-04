El Nino De Santis spinge il Palocco: «Volevo smettere, qui mi diverto»

di Tiziano Pompili

E’ indubbiamente la squadra più in forma di quelle in lotta per il terzo posto del girone C di Promozione. E lo dimostrano anche le 7 vittorie e i 2 pareggi ottenuti negli ultimi 11 incontri di campionato. L’ultimo successo (2-0 a Frascati) è valso al Palocco il coronamento dell’inseguimento alla zona play off: ora la squadra di mister Massimiliano La Ruffa condivide il terzo posto con l’Atletico Morena. «E’ ovvio che crediamo di poter centrare il traguardo – dice l’attaccante classe 1997 Nicholas De Santis, decisivo con una doppietta a Frascati – Dobbiamo rimanere concentrati in questo finale di stagione: se arrivassimo al terzo posto sarebbe un grande risultato».



Per lui sono 17 le reti stagionali: decisamente non male per uno che ha iniziato a giocare praticamente a novembre. «Avevo deciso di smettere dopo la parentesi in serie D alla Cynthia nello scorso campionato anche perché mi mancavano gli stimoli giusti. Motivi di lavoro e anche un problema al legamento crociato mi avevano convinto a fermarsi – racconta De Santis – Poi è arrivata la proposta di mister La Ruffa e la possibilità di vivere il mio impegno con il calcio in maniera più serena e tranquilla: sono contento del mio rendimento, ma penso solo a divertirmi». Domenica sarà il grande assente nell’altro scontro diretto che attende il Palocco contro il Fonte Meravigliosa. «Ero diffidato e sono stato ammonito domenica scorsa, mi auguro che i compagni possano riuscire comunque a centrare la vittoria».



Il “Nino” (come viene soprannominato il giovane attaccante) torna anche sul successo di Frascati. «Abbiamo fatto la partita che dovevamo, giocando al meglio contro un avversario difficile. Il primo gol è arrivato poco prima dell’intervallo su un’azione di Liberatore che mi ha servito un pallone solo da spingere in porta, l’altro gol verso fine partita è nato da un assist di Di Nardo. Il gol più bello della mia stagione? Forse la doppietta di Torrenova che realizzai quando la squadra era in svantaggio e ci consentì di vincere una partita importantissima».

