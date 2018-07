El Shaarawy: «Ho parlato con la società e penso di restare alla Roma»

«Ci stiamo allenando, siamo solo all'inizio ma c'è grande entusiasmo. In una grande squadra c'è concorrenza, questo è normale e non è mai stato un problema per me. È il nostro lavoro, cerchiamo sempre di dare il massimo. Io penso di non muovermi da Roma perché qui sto bene, ho parlato con la società e col mister e sono sereno. So quello che vuole il club da me e viceversa». L'attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, allontana le voci di un possibile addio al club giallorosso. «I miei obiettivi sono quelli di migliorare le prestazione e i gol fatti lo scorso anno e riprendermi il posto in nazionale perché ho sempre fatto parte ed è un obiettivo -aggiunge 'il faraonè dal ritiro di San Diego-. Il percorso che ho fatto a Roma è stato sempre in crescita, ora sto bene fisicamente, psicologicamente e quindi penso che ci sono i presupposti per fare una grande annata».



