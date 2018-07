Emily Ratajkowski tifa Roma: eccola con indosso la maglia numero 10

di Gianluca Lengua

Per gli appassionati di social e di belle ragazze la notizia ha del sensazionale: Emily Ratajkowski è della Roma. La supermodella e attrice statunitense con 18,5 milioni di follower su Instagram, ha postato una storia con una maglia giallorossa con il numero 10 sulle spalle. La donna che ha fatto impazzire gli uomini di mezzo mondo conosciuta per le sue pose sexy e i nudi su Twitter, ha fatto outing e ha dichiarato la sua fede calcistica allegando alla foto la scritta “daje Roma”. Nata a Londra, a soli 27 anni è diventata una Queen di Instagram grazie e simpatia e bellezza, grazie alla partecipazione al video musicale Blurred Lines di Robin Ticke, Emily è stata nominata Woman of the Year dalla rivista Esquire, mentre Rolling Stone la inserì tra i 20 personaggi più sexy del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA