di Paolo Baldi

Prosegue la marcia dell’Eretum Monterondo che con il successo (2-0) contro l'Unipomezia ha portato a otto la serie di partite senza sconfitte. Contro i rossoblù di Claudio Solimina la prima rete è stata firmata da Razzini e la seconda da Simone Gori, ex Flaminia, San Benedettese e Rieti. «Si tratta delle terza rete stagionale - ha detto il centrocampista gialloblù - ora punto a dare continuità alle mie realizzazioni visto che sono stato bloccato per un lungo periodo da una fastidioso infortunio che mi ha tenuto lontato dal campo tre mesi. Ora ho recuperato fisicamente e moralmente e pertanto punto ad un buon finale di campionato, anche per migliorare la classifica generale della mia squadra anche se siamo salvi».

Gori il campionato lo ha iniziato con la Serpentara (girone B di Eccellenza) poi il passaggio all'Eretum nel girone A.

«Non c'è grande differenza - ha fatto notare - ci sono squadre ben organizzare in tutti e due i gironi. Il Pomezia è quella che gioca il calcio migliore nel girone B, mentre nel nostro è l'Astrea; ha giocatori di esprerienza e giovani come Tagliaferri che hanno un ottimo bagaglio tecnico».



