di Mauro Topini

E' arrivata l'ufficilità, dopo le indiscrezioni del Messaggero: Claudio Solimina e l'Eretum la prossima stagione cammineranno insieme nel prossimo campionato di Eccellenza. Al di là della parole di smentita pronunciate nei giorni scorsi dello stesso tecnico (chissà poi perché...) l'accordo tra la società gialloblù e l'ex tecnico di Ladispoli e Unipomezia è stato ufficiliazzato.

Arriva invece la conferma per Cristiano Gagliarducci slla panchina del Pomezia. Il club rossoblù ha deciso di proseguire con l'allenatore che ha guidato per gran parte della scorsa stagione la squadra (nella seconda parte coadiuvato da Bussi, che ora non fa più parte della società), addossando le "colpe" di una mancata promozione ai calciatori. Della rosa, infatti, non faranno più parte tanti big (Tajarol, Fanasca e Scacchetti su tutti), mentre le conferme sono arrivate, tra gli altri, per Gamboni, Laurato, Giannone, Baylon e Gallo. Per quanto riguarda gli arrivi, si punta su una punta di grosse spessore (protagonista la scorsa stagione) e una decina di giovani che andrano a fare compagnia al riconfermato Andrea Bizzaglia.

