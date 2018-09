Astrea, esame derby al Campus. Unipomezia-Eretum il match clou

di Paolo Baldi

Terza di campionato nel girone A di Eccellenza, al Campus Eur il compito di fermare la capolista Astrea.

La squadra ministeriale che è a punteggio pieno comunque sembra essere favorita nei confronti di una formazione giovane e pertanto con poca esperianza.

Il match clou della giornata è quello tra Unipomezia ed Eretum Monterotondo con la squadra ospite a caccia di riscatto dopo lo scivolone nel derby. Si confrontano due tra le formazione accreditate al successo finale in questo girone e pertanto sarà difficile annoiarsi.

La Valle del Tevere gioca in casa contro l’Almas e punta al primo successo interno vista lo stato di grazie del bomber Danieli.

Il Real Monterotondo Scalo contro il Team Nuova Florida punta a raddoppio dopo la vittoria nel derby.

Cynthia – Crecas è la classica partita da tripla. La formazione di casa vuole il successo quella ospite anche dopo il capitombolo di domenica altrettanto.

Chiudono in programma della giornata: Bricofer Casal Barriera- Ronciglione con gli ospiti che puntano ad un risultato positivo, Civitavecchia- Atletico Vescovio, Montespaccato- Montalto coni padroni di casa pronti a replicare al successo di domenica scorsa. Anche Villalba- Sporting Genzano è sulla carta un match da non perdere.

