di Andrea Gionti

Missione compiuta per la Lady Terracina, che stacca il biglietto d’ingresso tra le migliori sedici dell’Euro Winners Cup, la Champions League femminile di beach soccer. Decisivo il successo rocambolesco per 4-3 di oggi sulla spiaggia portoghese di Nazarè contro le temibili spagnole del Plays de San Javier, che permette alle biancazzurre di chiudere a quota 6 il girone D ex aequo con le stesse iberiche e le francesi dell’Amneville che nell’ultima giornata hanno superato 4-2 le olandesi del Dts Ede. Un match molto equilibrato che, dopo il primo periodo chiuso a reti bianche, si è ravvivato negli altri due mini tempi. A sbloccare il punteggio ci ha pensato una prodezza del 32enne difensore Angela Altobelli. Poi la reazione delle ragazze del Playas che riequilibravano la situazione. Ma le tigrotte non demordevano. Salivano in cattedra la centrocampista Francesca Maiorca (classe ’89) e soprattutto il difensore Barbara Colodetti (’92), che realizzava una pregevole doppietta che consentiva alla Lady di spuntarla in un finale convulso e ricco di pathos. Dopo il ko di lunedì contro le francesi dell’Amneville è arrivato un doppio successo contro le olandesi del DTS Ede e le spagnole del San Javier che rilancia le quotazioni del Terracina di Alessio Cicerani. Ora sotto con gli ottavi di finale.

