di Andrea Gionti

Dopo la delusione per il ko negli ottavi di finale contro le vice campionesse in carica del Portsmouth e il sogno sfumato di staccare il pass per le prime otto del continente, arriva il pronto riscatto della Lady Terracina. Sulla spiaggia portoghese di Nazarè, nell’Euro Winners Cup (Champions League di beach soccer al femminile), le tigrotte di Alessio Cicerani battono dopo i rigori le spagnole dell’Huelva de Madrid e partono con il piede giusto nelle finali valide per i piazzamenti dal 9° al 12° posto. Positivo l’avvio con il vantaggio firmato dall’attaccante brasiliano Colodetti, prima del pareggio della centrocampista iberica Nerea. Nel secondo periodo spettacolare uno-due micidiale delle pontine con il tandem Duò-Naticchioni, ma il doppio colpo non ferma la reazione delle madrilene che accorciano con il difensore Carol. Ci pensa poi la doppietta della brasiliana Bastos a portare la Lady sul 5-2. Ma un improvviso calo fisico e mentale delle terracinesi riporta in auge le spagnole di Oliveros che realizzano una pregevole rimonta con il trio composto da Estela, Nerea e la Del Rio. Si va ai rigori: l’Huelva ne fallisce due, mentre le pluricampionesse d’Italia non sbagliano grazie alla Colodetti e alla Duò. Sabato alle 11.30 penultimo match contro la spagnola Melilla.



HUELVA DE MADRID-LADY TERRACINA 5-7 D.C.R. (1-1; 2-3; 5-5)



HUELVA DE MADRID: Paola, Sefora, Nerea, Andrea, Mellado, Carol, Yanira, Mari, Marina, Del Rio, Maria, Estela. All.: Oliveros.

LADY TERRACINA: Severino, Altobelli, Bastos, Galluzzi, Colodetti, Maiorca, Paggiarino, Marzi, Naticchioni, Duò, Radu. All.: Cicerani.

RETI: 4' pt Colodetti (L), 9' pt Nerea (H), 7' st Duò (L), 10' st Naticchioni (L), 12' st Carol (H), 11' tt e 7' tt Bastos (L), 8' tt Estela (H), 10' tt Nerea (H), 12' tt Del Rio (H).





