â€‹â€‹Europa League, Atletico e Arsenal rischiano ma volano: il Marsiglia di Payet vola

Le semifinaliste di Europa League sono l’Atletico Madrid di Diego Simeone, il Marsiglia di Rudi Garcia e l’Arsenal di Arsene Wenger, oltre che il Salisburgo di Marco Rose. Tradito da un gol di Montero, l’Atletico ha perso in trasferta contro lo Sporting Lisbona (0-1), ma ha ottenuto la qualificazione facendo leva sulla vittoria conquistata nella partita di andata dei quarti.



Reduce dalla sconfitta della settimana scorsa, il Marsiglia ha invece battuto il Lipsia (5-2) e ha completato così la rimonta. A firmare il successo sono stati i gol di Ilsanker (un’autorete, ad essere precisi), di Sarr, di Thauvin, di Payet e di Sakhai. Va detto che il Lipsia era passato in vantaggio con Bruma e aveva indovinato il gol del momentaneo 3-2 con Augustin.



La notte, invece, ha rischiato di complicarsi per l’Arsenal. È vero, i londinesi erano tranquilli per aver trionfato all’andata, ma stasera contro il Cska Mosca ha pareggiato per 2-2, puniti da Chalov e da Nababkin e salvati da Welbeck e da Ramsey in extremis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA