Europa League, i lussemburghesi dell'F91 Dudelange a un passo dalla storica qualificazione

Potrebbe essere una serata storica per il Granducato del Lussemburgo, giovedì sera infatti l'F91 Dudelange può diventare la prima squadra lussemburghese a qualificarsi alla fase a gironi di una competizione per club dell'Uefa. Ultimo ostacolo il ritorno dei playoff di Europa League contro il Cluj in Romania, l'F91 Dudelange parte dal 2-0 conquistato all'andata. «Quello che abbiamo fin qui fatto è straordinario ma non basta ancora», ha spiegato il tecnico Dino Toppmoeller ripercorrendo il percorso della squadra che nel turno precedente ha eliminato i polacchi del Legia Varsavia. Nato nel 1991 dalla fusione di tre società, l'F91 Dudelange ha vinto 14 campionati lussemburghesi, il primo nel 2000. Il veterano della squadra è il portiere e capitano Jonathan Joubert che non potrà scendere in campo per infortunio.

