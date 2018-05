Europei: Italia, 0-0 con la Spagna. Migliorini: «Un grande pareggio»

di Enrico Zarelli

Comincia con un pareggio l’avventura agli Europei delle azzurrine. L’Italia Under 17 di Massimo Migliorini pareggia con la Spagna per 0-0 nella prima gara del girone di qualificazione della competizione che si sta svolgendo in Lituania. Un punto importante, considerando la caratura delle avversarie (date alla vigilia del torneo tra le favorite) e che consentono alla comitiva azzurra di guardare con ottimismo al prossimo impegno, in programma sabato contro la Polonia. Soddisfatto il tecnico che ha elogiato l’atteggiamento delle ragazze. “Hanno giocato con personalità contro una squadra forte come la Spagna - ha dichiarato Migliorini a fine gara - il risultato rispecchia l’andamento della gara. Faccio i complimenti alle ragazze perché hanno giocato a viso aperto”. L’Italia ha avuto più occasioni nel primo tempo e forse avrebbe dovuto beneficiare di un calcio di rigore non concesso dall’arbitro. Camilla Forcinella ha difeso la porta azzurra con interventi decisivi, mentre la verve offensiva di Tamborini e Fracas ha fatto sfiorare più volte il gol del vantaggio.

