Europei: svanisce il sogno delle azzurrine. L'Inghilterra vince 4-0 la sfida decisiva.

di Enrico Zarelli

Il sogno delle azzurrine s’infrange contro l’Inghilterra. L’Italia under 17 di Massimo Migliorini subisce una pesante sconfitta nell’ultima gara del girone degli Europei di categoria, che si stanno svolgendo in Lituania. Sarebbe bastato un pareggio, dal momento che la Spagna ha battuto la Polonia nell’altro incontro, e per i primi 45 minuti tutto sembrava portare le azzurrine verso il traguardo delle semifinali. Il primo tempo si era chiuso infatti sullo 0-0. Ma dopo appena due minuti della ripresa l’Inghilterra trova il vantaggio con Salmon. L’Italia si getta in avanti alla ricerca del pareggio e finisce per subire la maggiore fisicità delle avversarie che colpiscono altre tre volte con la stessa Salmon (alla fine tripletta per lei) e con Blanchard. “Sapevo fin dall’inizio che quello contro l’Inghilterra sarebbe stato l’ostacolo più difficile - ha dichiarato l’allenatore azzurro Migliorini - perché le inglesi hanno una fisicità e una velocità che noi non abbiamo. E’ su questo piano che hanno vinto. E’ un peccato perché alla fine del primo tempo, sullo 0-0, eravamo noi a qualificarci; fino a che in campo siamo stati corti è andato tutto bene, ma nella ripresa è subentrata la stanchezza, la squadra si è allungata e loro ci hanno punito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA