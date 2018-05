di Emiliano Papillo

Il tecnico Fabrizio Perrotti, 54 anni, conosciuto come "il principe", è il nuovo allenatore del Trastevere, la compagine romana che nella stagione appena trascorsa ha ottenuto un ottimo quarto posto in serie D. L'allenatore di Frosinone, dove ha militato da calciatore, torna quindi ad allenare nel massimo campionato dilettantistico nazionale dopo la parentesi della scorsa stagione sulla panchina dell'Eretum Monterotondo. Nella sua lunga carriera, Perrotti, ha allenato tra le altre, anche Morolo, Boville, Ferentino, Isola Liri, Arzachena e San Cesareo.



Perrotti ha scelto il Trastevere, prestigioso club della capitale, dopo aver avuto contatti anche per allenare il Città di Anagni, neo promosso in quarta serie. L'annuncio ufficiale del "matrimonio" tra Perrotti e il Trastevere arriverà a breve, ma il tecnico di origini ciociare va a inserisi in quel quadro di rinnovamento tecnico voluto dal presidente Pierluigi Betturri a conclusione di un ciclo che ha comunque condotto il club romano ai vertici del club dilettantistico. L'arrivo di Mattiuzzo come ds prima e di Perrotti ora come tecnico è la conferma che le ambizioni del presidente Betturri sono tutt'altro che sfumate. Anzi, il Trastvere sembra fortemente intenzionato a rilanciare sul piano dei progetti societari.



