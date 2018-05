Fair play finanziario, il Psg rischia pesanti sanzioni

di Redazione Sport

Nubi in vista per il Paris Saint Germain. Secondo il quotidiano francese 'L'Equipè nel club parigino c'è pessimismo riguardo all'esito del procedimento aperto dall'Uefa, atteso per i primi di giugno, relativo al fair play finanziario. Si teme infatti una pesante sanzione sulla falsariga di quella inflitta nel 2014 quando al Psg venne chiesto di non superare il tetto dei 60 milioni di euro di deficit tra introiti derivanti dalla cessione di giocatori e acquisti. Gli accertamenti dell'Uefa sono scattati lo scorso primo settembre in seguito al sontuoso mercato estivo del Psg che ha portato all'acquisto dei 'gioiellì Neymar e Kylian Mbappé, per una cifra pari a 402 milioni di euro.

