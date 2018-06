Fazio: «A Roma ho trovato il mio posto. Ho giocato una grande stagione»

di Gianluca Lengua

«Ammetto di aver fatto una grande stagione con la Roma, una città in cui ho trovato davvero il mio posto», lo ha detto Federico Fazio al Mondiale in Russia assieme alla sua Argentina. Il difensore giallorosso ha avuto un ruolo determinante nella stagione della Roma: «Ho giocato circa 100 partite negli ultimi due campionati e mi sento benissimo dentro e fuori dal campo. Le persone mi dimostrano sempre il loro sostegno e con la mia famiglia ci troviamo benissimo a Roma» le parole rilasciate a sofoot.com. La qualificazione alla semifinale di Champions ha regalato a squadra e calciatori un palcoscenico internazionale: «Già all’andata a Barcellona, non abbiamo meritato di perdere con 3 gol di scarto. Abbiamo segnato due autogol e abbiamo perso diverse occasioni. Nel match di ritorno siamo riusciti a cambiare le cose. Sapevamo come fare male al Barça ed eravamo consapevoli di avere una squadra in grado di fare la rimonta. La fiducia che abbiamo avuto in noi stessi è stata fondamentale. In partite come queste, la testa è essenziale per vincere. Abbiamo eliminato il Barça, rimontando dal 4-1 in Champions League, è stato… (sospira, ndc). Questa è la prova che nel calcio nulla è impossibile».

